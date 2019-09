NIGHT in jazz, note e storie suonate e raccontate da DONATELLO D\'ATTOMA

Non esiste epoca, repertorio e genere musicale che non abbia attribuito al pianoforte un ruolo di primo piano ponendolo sempre al di sopra di ogni altro strumento. La storia di questo strumento diretto erede del clavicembalo ha sempre suscitato un certo interesse non solo negli studiosi di organologia.

I primi esperimenti condotti dall’artigiano Bartolomei Cristofori risalgono ai primi anni del ‘700: un “gravicembalo col piano e forte” che solo dopo diverse migliorie tecniche ad opera anche di artigiani tedeschi prese il nome di pianoforte. Siamo alla fine del 1700. Le modifiche apportare all’ormai superato clavicembalo contribuirono alla formazione del nuovo repertorio classico.

Per questo primo appuntamento con il nuovo ciclo di lezioni/concerto “Night in jazz, note e storie” suonate e raccontate”, Donatello D’Attoma, organista e pianista, musicologo e compositore, proporrà la sua personale lettura alla musica pianistica del novecento, interpretando e improvvisando su pagine musicali di Debussy, Berio, Monk. Ellington.

INGRESSO RISERVATO AI SOCI

€ 15,00 iscrizione

consumazione di benvenuto ai nuovi soci

prenotazioni al cell 3928181006