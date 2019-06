Night in Jazz – solo piano- Alessio Vellotti

Pubblicato in Aprile 2017, “Viagem de Regresso” (“Viaggio di ritorno”) è il primo lavoro discografico del pianista. L’album è stato registrato con l’ “Alessio Vellotti Group” in Portogallo, paese di residenza del musicista. Nel 2018 il progetto è stato presentato anche in Italia nell’ambito delle rassegne “J-AZZ”, presso il Teatro Nest a Napoli e “I Concerti della Bottega”, a Benevento.

La formazione può variare dal quartetto al piano solo.

L’improvvisazione è caratteristica fondamentale, elevando la musica verso luoghi insperati. Il pianista e compositore Alessio Vellotti presenta i suoi brani originali. La musica spazia tra diverse atmosfere, passando attraverso il jazz, il funk, la musica latina, il blues, con elementi derivati dalla musica etnica e dal folclore.

