Nina Pedersen & Hardanger Big Band in concerto al Cotton Club

Nina Pedersen, cantante e songwriter norvegese trapiantata a Roma, vive e interpreta il jazz attraverso i profondi legami con la sua terra d’origine, che insieme alla sua vocalità tipicamente nordica la portano ad approfondire sia la musica tradizionale scandinava che il “jazz nordico”. Il suo terzo album “Eyes Wide Open” esce nell’autunno del 2017 con la prestigiosa etichetta norvegese Losen Records, e lo stesso anno inizia anche la sua fruttuosa collaborazione con la big band norvegese

“Hardanger Big Band”. Dopo diversi concerti insieme sia in Italia che in Norvegia approdano al prestigioso festival Norvegese “Vossa Jazz” con seguente turne in Italia, con un repertorio interamente scritta dalla cantante ed arrangiato per big band da Marco Tisi, Jens Wendelboe, e Milena Nigro Quello di Nina è un jazz contemporaneo ai confini con la canzone d’autore, che racconta storie di vita vissuta, osservazioni sul mondo e su se stessa, momenti di crescita e maturazione, stati d’animo che narrano anche di molta serenità.

COTTON CLUB ROMA

Via Bellinzona 2

(angolo Corso Trieste)

00198 Roma

Info e prenotazione

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro

Line-up

Nina Pedersen Voce

Pierpaolo Principato Piano

Davide Di Pasquale Trombone

Arild Bernt Nielsen Direttore