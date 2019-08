Noreda Graves Quintet – Butterfly Tour in concerto a Village Celimontana

Noreda Graves, per anni voce di punta di alcuni tra i più prestigiosi cori gospel di Harlem, torna in Italia nel suo terzo tour europeo da solista, con “Butterfly Blues Tour”. “I have a gift and I want to share it with people” e la sua voce è davvero un dono prezioso per chi la ascolta, attraverso le atmosfere delle gemme più preziose della black music, con una band in grado di esaltarne lo smisurato talento.

Noreda Graves (Washington DC, classe 1982) è una delle voci soul più apprezzate d’America. Ad oggi ha svolto il suo percorso artistico e ha collaborato al fianco di grandi musicisti come: Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, the late Dr. Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, the late Rev. Timothy Wright, Marvin Winans, Richard “Mr. Clean” White, The Harlem Gospel Choir, Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson, Cedric and LeJuene Thompson, Matt Angus and the Matt Angus Thing, Rev. F. C. Barnes, Rev. Luther Barnes, Rev. Charles Lyles, Lenora Young, the late Tim Hairston, Cornelius Young, Rev. John P. Key, Janice Brown, Phil Dorroh and Phil the Bass Project, TKA, Ricky Jones, Lyfe Jennings, Rick Payton, Jr., Aaron Neville and Andre Rieu and the Johann Strauss Orchestra.

Noreda è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Con queste formazioni ha cantato al cospetto di migliaia di persone, in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è una dei 5 solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 – INIZIO CONCERTO

Line up:

Noreda Graves, vocal

Massimiliano Coclite piano, keyboards

Riccardo Cancellieri, guitar

Walter Monini, bass

Glauco Di Sabatino, drums