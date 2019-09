Notte Bianca in allegria 2019, tanti vip per un evento unico a Santa Maria delle Mole

Sabato 21 settembre a Santa Maria delle Mole si svolgerà la Notte Bianca in Allegria, organizzata dal fotografo Andrea Paciotti insieme ad altri 70 commercianti della zona e col partenariato del Comune di Marino.

Un evento “ad ingresso gratuito, perché vogliamo che sia una giornata di festa e di divertimento”, come Paciotti stesso tiene a precisare potrete seguire l’evento su www.webtvstudios.it

L’evento vedrà anche la presenza della #webtvstudios con le riprese video e con le interviste della #webtvstudios, con la collaborazione della Sud Eventi Show e della Romavideoeventi. tutte le riprese le potete trovare sul sito www.webtvswtudios.it e sulla pagina Facebook e su tutti i i social #webtvstudios

“Senza dimenticare – aggiunge Paciotti – la partecipazione di associazioni quali ‘A.s.d. Scacchi in Tour’ e ‘Scherma Medievale Castelli Romani’, oltre a quella di diverse scuole del posto. Spero, ed anzi sono convinto, che realizzeremo davvero una grande serata”.

In chiusura, una dedica speciale da parte di Andrea Paciotti: “Ringrazio Tatiana Rosi, Massimo Caucci e i commercianti di Santa Maria delle Mole, che mi affiancano sempre nei miei progetti e ne sono il vero ‘motore. Inoltre ringrazio l’Amministrazione Comunale di Marino, le Forze dell’Ordine, sempre presenti, nello specifico i Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole, la Polizia Locale di Marino e la Polizia di Stato di Marino, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana”.

Sulla pagina Facebook Notte Bianca in Allegria, in costante aggiornamento, da qui al 21 settembre non mancheranno aggiornamenti sul programma, foto e video di presentazioni.

Buon divertimento a tutti!

