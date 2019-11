Il progetto “DA NU JAZZ 4et meets The Voice of Frances Ascione” nasce a Roma dalla passione di entrambi per lo Smooth Jazz e per il Soul E’ un incontro inedito tra una delle voci Rn’B più interessanti del panorama musicale e una delle più accreditate band italiane che unisce il Jazz al Funk.

Frances Alina Ascione nasce a Hollywood nel cuore di un fervente ambiente musicale. Figlia d’arte (la madre è la nota cantante gospel Cheryl Nickerson) sin da piccola apprende l’arte del canto ed il linguaggio tipico del blues e del soul. Nel 2016 ha partecipato come concorrente a THE VOICE, arrivando alle semifinali.

È la voce del gruppo di “Radio2 Social Club” trasmissione radiofonico-televisiva condotta da Luca Barbarossa e Andrea Perroni in onda su Radio2/RAI 2. Ha duettato con Tony Hadley, Terrence Trent D’Arby, Giorgia, Stefano Bollani, Caparezza, Frankie Hi NRG, Laura Pausini, Max Gazzè e tanti altri.

Il DaNuJazz4et è una delle poche formazioni in Italia che rappresentano questo genere musicale. Una volta esso veniva chiamato “Fusion” (miscela tra il jazz, il funk, il soul e il rhythm & blues) ma, come spesso capita, il rinnovamento dei tempi richiede anche quello delle terminologie. È sempre spiacevole etichettare un genere musicale ma lo Smooth Jazz è considerato oltreoceano figlio legittimo del Jazz puro. Infatti, grandi maestri del genere sono anche ottimi artisti in altri campi musicali.

Il repertorio di questo progetto spazia tra rivisitazioni in chiave Soul/Funk di classici di Herbie Hancock, Miles Davis, Grover Washington Jr., David Sanborn, Marcus Miller a versioni di classici della musica Soul (Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Randy Craw ford e tanti altri).

Costantino Ladisa sax – Francesco Puglisi basso – Andy Bartolucci batteria – Antonio Iammarino Piano e tastiere, Frances Ascione voce