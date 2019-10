DA NU JAZZ 4et

Il progetto “DA NU JAZZ 4et nasce a Roma dalla passione dei componenti per lo Smooth Jazz. E’ una delle poche formazioni in Italia che rappresentano questo genere musicale. Una volta esso veniva chiamato “Fusion” (miscela tra il jazz, il funk, il soul e il rhythm & blues) ma, come spesso capita, il rinnovamento dei tempi richiede anche quello delle terminologie. E’ sempre spiacevole etichettare un genere musicale ma lo Smooth Jazz è considerato oltreoceano figlio legittimo del Jazz puro. Infatti, grandi maestri del genere sono anche ottimi artisti in altri campi musicali.

La band è composta da affermati musicisti della scena nazionale:

Costantino Ladisa: Sax & EWI (da anni con la band ADIKA PONGO ha fondato il Da Nu Jazz 4et e si è esibito, tra gli altri con artisti come Lionel Richie, Norma Jean Wright e Luci Martin from CHIC, Eric Marienthal, Tom Kennedy, Paul Jackson, Fred Wesley, Vanessa Haynes from Incognito, Xantonè Blaq, Mike Francis, Niccolò Fabi e tanti altri)

Antonio Iammarino: Piano & Keys (dopo aver conseguito i Diplomi Accademici di I e II livello di Piano Jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, con il massimo dei voti e la lode, studia e si esibisce con artisti come Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Raf, Marco Masini, Fiorella Mannoia, Noemi e tanti altri)

Andy Bartolucci: Drums (ha studiato con tutti i mostri sacri del genere: da Steve Gadd a Dave Weckl da Peter Erskine a Greg Hutchinson. Ha suonato con Dick Halligan dei Blood Sweat& Tears e Greg Cohen della band di John Zorn e Elvis Costello. Nel pop con Alex Britti, Mimmo Locasciulli, Syria, Loredana Bertè e tanti altri)

Francesco Puglisi: Bass (considerato tra i migliori bassisti italiani, nella sua carriera ha suonato con tantissimi artisti come Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Gegè Telesforo, Sarah Jane Morris e nel pop con Venditti, Baglioni, Concato ed innumerevoli altri)

Il repertorio di questo progetto spazia tra rivisitazioni in chiave Soul/Funk di classici di Herbie Hancock, John Coltrane, Miles Davis, Grover Washington Jr., David Sanborn, Marcus Miller a versioni di classici della musica Soul (Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Gloria Gaynor).

Il loro obiettivo è suonare in Italia un genere molto in auge negli States e in tutto il mondo (ci sono una moltitudine di radio dedicate proprio allo Smooth Jazz) e da noi incredibilmente poco rappresentato, nonostante ci siano schiere di appassionati e di ascoltatori. A conforto di quanto detto, il pubblico numeroso presente alle loro performance presso club capitolini

Il DA NU JAZZ 4et ha da poco realizzato per l’etichetta ALFAMUSIC il loro primo singolo dal titolo “Love Soldier” inserito nella compilation The Italian Smooth Jazz All-Starz uscita su oltre 96 piattaforme digitali, che ha ricevuto straordinarie recensioni su BBC UK e su vari siti specializzati e già suonata in molte radio internazionali.