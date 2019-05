Nu Metal Fest Vol. 3 – Linkin Party KoRnea State Of Emergency

NU METAL IS BACK, AЯE YOU ЯEADY?

Dopo la straordinario successo delle prime due edizioni, SABATO 11 MAGGIO ritorna il NU METAL FESTIVAL al Jailbreak LiveClub di Roma, in una versione ancora più coinvolgente.

Insieme ai KoRnea – KoRn Italian Tribute , completeranno la line up di questa terza edizione i State Of Emergency – Rage Against The Machine Tribute Band, e i Linkin Party – Italian Linkin Park Tribute

KoRn, Rage Against the Machine e Linkin Park, tre band che hanno segnato in maniera indelebile la storia del Nu Metal, verranno riprodotte con una fedeltà audiovisiva di altissimo livello.

L’appuntamento è per SABATO 11 MAGGIO al JAILBREAK LiveClub, via Tiburtina 870.

Locale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 163, 450, 309, metro B fermata Santa Maria Del Soccorso o Ponte Mammolo.

Linee notturne: N23, N2.

Costo del biglietto:

5 Euro prenotandosi in lista su Facebook (basta inserire il proprio nome e il numero di persone, ad esempio “Marco + 3”).

8 Euro alla cassa il giorno del concerto