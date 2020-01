Nunzi Candela Florio Trio

Andrea Nunzi : batteria

Andrea Candela : piano

Vincenzo Florio: Contrabasso

Il trio é formato da 3 musicisti che collaborano insieme da molti anni accomunati da una irrefrenabile passione per il jazz e per il suo linguaggio. Per l’occasione proporrà dei riadattamenti di partiture orchestrali ridotte accuratamente per il sound del piano trio, oltre a degli standards e brani originali anche di autori più contemporanei come Mulgrew Miller e Cedar Walton solo per citarne alcuni tra i più importanti e conosciuti.

La loro storia li vede esibirsi sia come ensamble indipendente che in qualità di sezione ritmica a supporto di tantissimi solisti di fama nazionale ed internazionale nei più prestigiosi club e festivals Italiani ed esteri.