One Way System + Guest LIVE al CSOA Forte Prenestino

La storica band street punk inglese per la prima volta a Roma, unica data in Italia del loro tour!

Open Act: Tacita – Choke Wire – Obscene Revenge

INIZIO dei LIVE alle ORE 22:00

La storica band street punk inglese a Roma per una UNICA DATA ITALIANA!!!!!!

in una cornice storica come solo il forte può essere!

la nostra storia le nostre origini,

non mancare, non devi, non puoi.

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luo-go di socialità, incontro,

divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi.

Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui

uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita

autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e va-riegata, di chiunque

combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.