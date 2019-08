Open Day @ Bottega d\'Arte ANR

Tutti i Maestri della nostra bottega d’arte, in turni di circa due-tre ore ciascuno, saranno a disposizione dei presenti con la spiegazione del proprio corso, demo e divertenti laboratori per far “sperimentare”, ai presenti che lo desiderano, le varie tecniche artistiche.

L’evento sarà ovviamente gratuito e, volendo, si potrà rimanere anche tutto il giorno!

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

1-corso di pastello con Maria Sibilio

2- corso di disegno e pittura ad olio con Marco Carloni

3-corso di ritratto e figura dal vero con Claudia Manelli

4-corso di acquerello con Massimiliano Iocco e Roberto Zangarelli

5-corso di modellato e ceramica con Giada Tamburrini.

6-corso di pittura iperrealista con Paolo Tagliaferro

7-il Laboratorio Creativo di Claudia