OPENING! The Room Exhition

Bauhaus Home Gallery torna alla quarta edizione di Rome Art Week accreditata come spazio espositivo polivalente con la mostra collettiva dal titolo #OPENING. The Room Exhibition, che si svolgerà dal 21 al 31 Ottobre2019.

Il progetto artistico curato da Ilaria Giacobbi, improntato volutamente sull’ ambiguità, colloca le opere d’ arte di artisti contemporanei all’ interno delle mura domestiche esaltandone il rapporto dialettico con lo spettatore/fruitore che ora vede l’ opera d’ arte sdoganata dagli Spazi Istituzionali per essere vissuta nella quotidianità.

La collettiva, strutturata come “un’esposizione nell’esposizione”, nel titolo The Room Exhibition palesa il suo contenuto: le creazioni artistiche vengono collocate in ogni stanza, suddivise per stile, corrente o tematica con un allestimento che non altera lo spazio domestico ma con l’ opera d’ ARTE dialoga: un percorso espositivo in una casa/atelier dove i complenti di arredo e design possono essere desunti dalle opere stesse; ma anche un’ esperienza artistica sensoriale che si palesa attraverso la VIDEO ART: con l’ impiego di monitor, video in loop delle opere, immagini bloccate e impresse dagli artisti sulla tela, si pongono speculari all’ opposto ora in movimento.

Le opere, scelte su tematica libera (al fine di indagare la libertà di espressione degli artisti), si collocano nell’ esposizione totale in rapporto dialettilico grazie all’ allestimento che ne esalta il valore contenutistico.

Lo spazio espositivo, che nel nome omaggia la celebre scuola e movimento tedesco da cui trae ispirazione (nel termine Bauhaus si coniugano il concetto del costruire e quella della casa intesa come metafora dell’ attività costruttiva), è una “casa” che accoglie le arti in sinergia; un luogo d’ elezione dove si va a ricreare una Factory, una vera e propria palestra di creatività, animata da Artisti ed esperti d’ arte, officina dove tutti sono mossi da un intento comune, l’ Arte in divenire, riflesso/manifesto di ogni epoca.

VERNISSAGE: 26.10.2019 start to 7.0pm

Intervengono:

Dott.ssa Jasmine Di Benedetto (Storica, Etno-antropologa ed Istruttore di meditazione Mindfulness) presentazione progetto “L’Arte nella Meditazione”

Prof. Mahmoud El Kouriny (Docente di Iterior e Design della Facoltà delle Arti Applicate – Università El Cairo)

Artists: Alessandra Mercurio, Chantal Criniti, Cristina Smeraldi, Daniele Ruffini, Dayana Sharon Marconi, Emiliano Martucci, Fabiola Medici, Giulia Negrini, Luca Idili, Mahmoud El Kouriny, Maria Carmela Romano, Maria Giovanna Bonifazzi, Tiziana Rinaldi Giacometti, Veronica Coltellacci, Jasmine Di Benedetto, Mandisa Baptiste, Massimo Nobile, Rachele Tofanelli, Simona Correnti

In collaborazione con Arte24 in onda su Rete Oro

Il Vernissage della mostra sarà ripreso delle telecamere di Rete Oro e trasmesso all’ interno della rubrica Arte24.

The Room Exhibition: OPENING!

21|31 Ottobre 2019

Vernissage Sabato 26 Ottobre 2019 h.19.00

Via del Pigneto 3 ROMA

Art curator Ilaria Giacobbi

Complementi di arredo luminosi Unique & Exclusive Lux Italian – Uff. Stampa 27ruedefleurus.it

