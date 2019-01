Paola Fiaschi presenta \"Polette\" per la Rassegna Letteraria #6SenzaBarcode

La Rassegna letteraria #6SenzaBarcode inizia il 2019 con Paola Fiaschi e la sua Polette, edito da Rupe Mutevole.

Ospiti di Carla Campea, nella meravigliosa atmosfera di Arte in Regola in via dei Cappellari, 92.

Per partecipare alle selezioni della Rassegna inviare sinossi e biografia a 6@senzabarcode.it. La partecipazione è gratuita

La protagonista, Polette, è una giovane e affascinante donna. Non ha sofferto nella vita né più né meno di altri.

Si alternano vicende tristi a momenti piacevoli e felici che la coinvolgono profondamente, per i quali si ritroverà a fare un suo percorso interiore fin dall’infanzia.

Ci fa scoprire che l’esistenza può assomigliare davvero ad un arcobaleno, i cui colori e riflessi ci accompagnano, e sta a noi coglierne l’intensità. È una donna che si guarda intorno, cerca di scoprire e afferrare l’istante.

è difficile, rischioso, ma lei vuole viverla la sua vita, non riempirla di attimi perduti.

Via via che sono passati gli anni, si è accorta che ogni giorno la vita le offriva qualcosa in più per affrontare il domani, e quello che non ha potuto prendere le mancherà per sempre.

Nonostante un padre lontano che lei ama, la fine di un matrimonio il suo cuore non si è inaridito, anzi è pronto ogni volta a regalare amore e a tuffarsi nelle esperienze, a vivere insomma questa grande avventura che è la vita.

Cerca con ogni mezzo di adeguarsi a quello che le accade rimanendo profondamente fedele a se stessa.

Le figure maschili che sembrano fare da sfondo, inconsapevolmente forgiano la sua personalità, rendendola sempre più protagonista della sua vita.

Paola Fiaschi è nata a Prato nel 1968, vive in Toscana, fino dall’infanzia la scrittura l’ha accompagnata come un’amica a cui confidare i propri pensieri. Da poco ha voluto anche farsi leggere, la sua prima opera è il romanzo che avete in mano.

Sono molte le sollecitazioni che il libro ha suscitato e l’incontro con i lettori resta per lei il momento di maggiore soddisfazione. La sua principale motivazione per dedicare molto tempo alla scrittura.

I luoghi e le persone che incontrerete nel libro sono frutto dell’immaginazione dell’autrice , ma riflettono molto bene le personalità e gli accadimenti che oggi, come sempre, si possono incontrare nella vita di ognuno di noi.

Il filtro con cui vengono vissuti è Polette, una donna che nonostante tutto riesce a farcela, a vivere la sua esistenza come un dono importante, mettendoci tutta la sua consapevolezza e la forza necessaria per poterci riuscire.