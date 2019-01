Paolo Recchia Trio: doppio concerto al Charity Café

Il grande Jazz è di scena al Charity Café con il trio capitanato dal sassofonista Paolo Recchia, completato da Daniele Sorrentino al Contrabbasso e Francesco Merenda alla Batteria.

La band andrà in scena in un doppio concerto che si terrà giovedì 10 e venerdì 11 gennaio 2019 presso il Club di Via Panisperna. Legato fedelmente alla tradizione di grandi del jazz quali John Coltrane, Charlie Parker, Sonny Rollins Stan Getz, il Trio di Paolo Recchia opera da un lato precise e coraggiose scelte stilistiche proponendosi di ripercorrere, con originalità e intelligenza interpretativa, alcuni capolavori del jazz, dall’altro cavalca con estro e sensibilità la sua vena compositiva offrendo brani originali, intimi e ricchi di spunti free.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso: 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Paolo Recchia, Sax Contralto

Daniele Sorrentino, Contrabbasso

Francesco Merenda, Batteria