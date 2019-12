Pari: percorso gioco sulle Pari Opportunità

Dal 23 novembre, ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma, apre PARI, un “percorso gioco” composto da 11 allestimenti interattivi e attività didattiche che offrono a bambini, famiglie e scuole l’opportunità di riflettere ed approfondire le Pari Opportunità attraverso il “learning by doing”, tipico approccio dei musei dei bambini.

Perché parlare di Pari Opportunità ai bambini? Nella società di oggi le nuove generazioni si confrontano con continue sfide e quindi è sempre più importante capire e distinguere tra stereotipi di genere e reali differenze, opportunità e unicità, per raggiungere una piena e condivisa consapevolezza della “parità di genere”. L’edizione 2018 del Global Gender Gap Report del World Economic Forum, parla di 108 anni al traguardo della parità uomo-donna.

Se è vero che molto è stato fatto negli ultimi anni per sensibilizzare su questa tematica, le disparità di genere costituiscono ancora uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà. Sensibilizzare alle Pari Opportunità significa portare le future generazioni verso una società inclusiva, che non precluda nessuna possibilità di crescita, di scelta e di capacità decisionale.

Nel concreto, significa: sensibilizzare entrambi i generi alle carriere scientifiche e ingegneristiche; non ostacolare bambine e bambini nelle loro scelte sportive o di hobby; promuovere l’autostima e la consapevolezza; migliorare l’utilizzo della tecnologia a fini didattici con progetti di alfabetizzazione informatica; far conoscere scienziate, ballerini, astronaute e tanti altri esempi di donne e uomini che hanno sfidato gli stereotipi per avere successo in settori storicamente a disparità di genere; promuovere e sensibilizzare bambine e bambini all’indipendenza economica, cioè la capacità di avere i mezzi economici per vivere con dignità.

Il percorso si sviluppa su 11 postazioni gioco sui tre macro temi: stereotipi, diritti e doveri, uguaglianza e unicità.

STEREOTIPI

Non piangere come una femminuccia. Non fare il maschiaccio A chi appartiene? Suoni ed emozioni: siamo veramente convinti di dare risposte libere da ogni stereotipo? Un test divertente sull’influenza degli stereotipi.

Tutti pensano che…Questione di percezione: colori, professioni, abbigliamento, gli stereotipi possono davvero influenzarci?

Dove pensi di arrivare? Un’arrampicata orizzontale per mettere alla prova resistenza e abilità fisica.

Tipi senza stereotipi Vero o Falso? Le femmine non sono portate per le materie scientifiche? Esistono sport esclusivamente maschili o femminili? La danza è solo da femmine? 12 esempi di donne e uomini che hanno conquistato il mondo.

Chi è il più veloce? Una nuova sfida per sconfiggere gli stereotipi.

UGUAGLIANZA E UNICITÀ

Messaggio in codice STEM- Decifrare codici per scoprire chi ha inventato software, computer e coding.

Uguali e diversi Studio, stipendio e carriera in medicina, giornalismo, architettura, aerospazio e sport: un percorso alla pari?

DIRITTI E DOVERI

Scegli cosa vuoi imparare: più cose fai, più cose sai. Saper cambiare uno pneumatico o un pannolino ad un neonato? Abilità da acquisire senza paure.

Ai blocchi di partenza – Leadership Comunicazione, impegno, positività, collaborazione, sapere imparare dai pari e risoluzione dei problemi: capacità e qualità per fare squadra!

Il percorso gioco è stato realizzato con il supporto di Regione Lazio, in collaborazione con ENI S.p.A, Nestlé Italiana S.p.A., FEDUF Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio, Global Thinking Foundation e la supervisione scientifica delle Università Cattolica, Sapienza e Unitelma Sapienza.