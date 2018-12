Nella fervida cornice di un reparto ostetrico, tre giovani uomini, di retaggi e ambizioni diverse, si ritrovano ad affrontare a cuor leggero la prematura nascita di un figlio.

Ed è cosi che la sala d’attesa, vero e proprio luogo sospeso, si trasforma in un ‘baldanzoso’ confessionale dove poter mettere a nudo paure e timori relativi ad uno dei più significativi ribaltamenti di ruolo: figlio-padre.

Daniel, Enrico e Stefano, ognuno sul proprio scanno, mostrano in maniera sconsiderata e approssimativa quanto sia difficile, oggi, essere responsabili e autoritari in una società che per decenni ha osteggiato il modello del pater familias inducendo le donne, inevitabilmente, a prendere il loro posto.

<> (Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, 1946); è questo il leitmotiv di Francesco Lonano che torna, dopo “Quarto Grado”, a dirigere la Compagnia Cenerentola in “Parto Cesareo”, commedia in atto unico scritta da Pietro Monfreda, affrontando in maniera vaporosa il tema della paternità e analizzando la figura dell’uomo che – in una società che non gli richiede più di rispettare canoni ben definiti – non ha più un modo unico di esercitare la propria responsabilità di padre ma si barcamena cercando di fare ciò che il suo istinto gli suggerisce. Con risultati che, a volte, non sono proprio brillanti.

Con

Fedele Tullo, Pietro Monfreda, Francesco Lonano

Direttore di Scena

Cesare Seclì

Progetto Grafico

Raffaele Guardabascio

