Pasqua al Museo Explora

A Roma per le vacanze di Pasqua? Trascorri un’esperienza divertente al Museo Explora!

Dal 18 al 28 aprile in tutti i turni di visita (10.00, 12.00, 15.00 e 17.00) i bambini possono partecipare ai laboratori:

Passeggiate in fattoria– 3-5 anni, il laboratorio artistico-manuale per imparare a decorare dei giochi “fai da te” in modo creativo.

Plastica Preziosa– 6-11 anni, il laboratorio legato all’exhibit interattivo, Plastica Preziosa, per avvicinarsi al concetto di raccolta, riciclo e creazione di nuovi oggetti scoprendo i segreti della plastica e imparando a riciclare in modo consapevole.

Scuole chiuse per le vacanze? Trascorri una giornata intera al Museo, scegli il Campus!

Proposto nei giorni 18-19, 23, 24*, 26*, 29* e 30* aprile, il Campus di Explora è un’esperienza completa tra innovazione, sperimentazione, scienza, arte e natura che permette di apprendere e conoscere in modo diverso valorizzando la creatività e la curiosità. (*previo raggiungimento numero minimo).

Durante i weekend e nei giorni festivi aggiungi alla tua visita il laboratorio Biscotti salati di zucchine ultimo appuntamento in Officina in cucina – Ricette dall’orto, le attività proposte in una vera cucina per sfornare una merenda sana e gustosa.

Il Museo Explora offre un’opportunità di gioco, sperimentazione diretta e apprendimento sul campo che pone al centro i bambini e le loro potenzialità, proponendo occasioni di arricchimento e socializzazione, promuovendo lo sviluppo delle loro capacità cognitive ed emozionali.

Explora è costituito da un padiglione espositivo, una cucina dedicata ai laboratori di educazione alimentare, un’area verde ad accesso gratuito attrezzata con giochi e mostre fotografiche, libreria, shop, bar, ristorante ed un parcheggio riservato ai visitatori, il tutto a pochi passi da Piazzale Flaminio.

Informazioni

Quando: dal 18 al 28 aprile nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.