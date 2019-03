Pasquetta senza crudeltà Pic-Nic vegan con yoga e benessere

Pasquetta senza crudeltà. una magnifica location immersa nella natura dove vengono prodotti deliziosi frutti della terra oltre che a un dolcissimo vino genuino PIC-NIC vegan con braciata di ortaggi colti e mangiati.

MENU’ :

–Pasta con conserva di pomodoro bio e basillico cotta su legno al momento

–Casatiello Vegan

— Braciata di Carciofi , peperoni , melanzane , Patate, Mais, funghi cipolle, finocchi, e tutto cio che la terra offre al momento

–Pastiera Vegan

— Vino Genuino della casa

Possibilità di menu’ senza glutine su richiesta in prenotazione

(tutti gli alimenti saranno 100% vegan)

puoi portare il tuo amico a 4 zampe purchè educato

tanta felicità per adulti e bambini

consigliato abbigliamento comodo munirsi di coperta piatto e stoviglie per ridurre l impatto ambientale della Plastica

Prenota ora Costo 15€

info: 3913727283

FestaAdatto ai bambiniPasqua+2

Programmazione · Lunedì 22 aprile 2019

11:00

accoglienza e registrazione

12:00

Yoga e attività pratiche

14:00

allestimento pic-nic braciata di ortaggi bio

16:00

relax sorprese giochi e animazione