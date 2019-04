Passeggiata filosofica \"Il tempo della saggezza\"

Giovedi 18, dalle 18:00 in poi, a Roma, il consulente filosofico Federico Virgilio, in collaborazione con il teatro Keiros, propongono la passeggiata filosofica, attività culturale di gruppo che, attraverso uno stile filosofico (il dialogo), affronterà il tema della Bellezza.

A partire da piazza di Spagna, camminando per le più belle piazze romane ed accompagnati dalla voce dei filosofi, i partecipanti potranno fare esperienza viva della filosofia, perché saranno loro stessi ad essere protagonisti, con le loro idee: che cos’è la Bellezza, per me? La passeggiata è aperta a tutti. Unico requisito: la curiosità.

Vi aspettiamo. (Prenotazione obbligatoria. Costo biglietto 15 euro. Appuntamento a piazza di Spagna, ore 18:00 davanti alla Memorial House Keats-Shelley).