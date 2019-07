Passeggiata serale alla scoperta degli angoli nascosti di Roma

Un imperdibile passeggiata alla scoperta degli aspetti meno noti delle più importanti e affascinanti piazze, palazzi del potere (Quirinale, Montecitorio, Madama e Chigi).

Questo nostro straordinario intinerario avra inizio con l’illustrazione delle vicende storico artistiche e culturali della Piazza del Quirinale dove si trova la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana.

Proseguiremo con la descrizione della famosissima Fontana di Trevi, la più grande e una fra le più note fontane di Roma e tra le più celebri del mondo, di cui racconteremo gli aspetti più curiosi e poco affrontati.

Arriveremo a Piazza Montecitorio dove descriveremo la storia del palazzo, sede della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, progettato dal grande architetto Gian Lorenzo Bernini.

Raggiungeremo Piazza di Pietra con i grandiosi resti del Tempio di Adriano, fatto costruire in onore dell’imperatore, divinizzato dopo la morte, dal suo successore Antonino Pio nel 145 d.C. Per finire ammireremo, Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica italiana e e arriveremo a Piazza Navona celebre non solo per la sua bellezza, ma anche per la rivalità tra i due più grandi geni e rivali del Barocco,

Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.

Passeggiata culturale: sabato 20 luglio ore 21.00

Appuntamento: ore 20:45, Piazza del Quirinale, davanti alla fontana dei dioscuri

Quota di partecipazione: €12,50 a persona, pagamento in loco

Prenotazione: tramite mail all’indirizzo segreteria@adm-arte.it oppure tramite messaggio sms o WhatsApp al 3208424686, specificando il vostro nominativo, il numero delle persone e un riferimento telefonico.

ATTENZIONE: vi avvisiamo che il numero dei prenotati deve raggiungere le 10 unità entro almeno 24 ore prima dell’evento, altrimenti la visita verrà annullata.