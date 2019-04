Peggy Sue & The Dynamites in concerto al Cotton Club

Il nuovo appuntamento del giovedì: una serata vintage e divertente all’insegna del Rock’n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni 50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Il live di giovedì 25 aprile 2019 è con Peggy Sue & The Dynamites

La band nasce nel 2013 grazie alla voglia dei componenti di divertirsi e far divertire il pubblico riproponendo i successi più famosi degli anni ’50 e ’60: da Wanda Jackson a Brenda Lee per poi passare a Little Richard e tanti tanti altri artisti dell’epoca. Il repertorio si compone inoltre di diversi successi musicali rivisitati in chiave Vintage, che hanno come scopo principale quello di far ballare, scatenare e divertire il pubblico.

Il desiderio di esibirsi e di costruire insieme un progetto musicale spingono i componenti a mettere in piedi una formazione live con uno stile musicale e scenografico all’insegna del puro Vintage. Tutti i membri si conoscono tra loro grazie alla frequentazione della stessa accademia di musica nella capitale. Back in time! attraverso uno spettacolo musicale interamente dedicato ai balli e i costumi dell’epoca.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Prezzo special del BEVO SOLO ROCK’N ROLL:

CONCERTO + COCKTAIL 10€

CONCERTO + COCKTAIL + TAPAS 12€

Inizio concerto ore 22:00

LINE-UP

Simona Della Porta, Voce

Riccardo Schiavello, Chitarra

Antony Manzi, Batteria

Roberto Battilocchi, Contrabbasso