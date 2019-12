Pepper & The Jellies – Christmas swing!

I Pepper & The Jellies vi presentano

Christmas Swing!

Il loro show di Natale, che si compone di vivaci performance live, proietterà il pubblico nel vivo dello spirito Natalizio. Vi incanteranno con un repertorio di canzoni di Natale, come White Christmas, Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town e Let it Snow. Ma anche brani storici degli anni venti e meno conosciuti, come Zat You Santa Claus e Shoeshine Boy, il tutto arrangiato magistralmente in chiave swing ed easy jazz, intervallati dalle curiosità, aneddoti sul jazz e sui testi dei brani proposti.

Ilenia Appicciafuoco: voce, washboard

Marco Galiffa: chitarra

Emiliano Macrini: contrabbasso

Andrea Galiffa: snare drum e woodblocks