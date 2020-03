“Permette? Alberto Sordi” in prima visione su Rai Uno

Dopo una breve uscita nelle sale il mese scorso, arriva finalmente su Rai 1 l’omaggio al grande talento di uno dei maggiori interpreti del cinema italiano, nell’interpretazione di Edoardo Pesce, già interprete di Dogman, di Matteo Garrone.

Alberto Sordi era un attore dotato di un talento innato, che ci ha regalato più di duecento film creando personaggi indimenticabili, ma, come dice il regista Luca Manfredi, “Alberto ha dovuto faticare non poco, per vedere riconosciuto il suo talento. “Non perda tempo, perché lei non diventerà mai un vero attore! Gesticola troppo, pronuncia scorrettamente le parole e, cosa molto più grave, non si esprime in italiano”, gli disse Emilia Varini, (interpretata da Carmen Giardina) insegnante all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, prima di cacciarlo. Come a dire che la sua romanità lo aveva già escluso in partenza. Invece Sordi, con una tenacia inarrestabile, è riuscito a diventare uno degli attori più apprezzati del grande cinema italiano”. Il film racconta gli esordi e la gavetta di Sordi, gli anni che precedettero il grande successo popolare e i film che lo resero famoso.

Permette? Alberto Sordi è una coproduzione Rai Fiction-Ocean Productions, diretto da Luca Manfredi, con un eccezionale Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto, il film vede nel cast Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Paola Tiziana Cruciani, Francesco Foti, Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso e Giorgio Colangeli, che fa un’amichevole partecipazione nel ruolo del padre. In onda martedì 24 marzo su Rai1.