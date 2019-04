Pinispettinati Blues Festival: ad aprile la seconda edizione

Dopo il successo ottenuto nell’estate del 2018, in primavera si terrà la seconda edizione del Pinispettinati Blues Festival. Appuntamento venerdì 5 aprile con Mario Donatone Trio, Jona’s Blues Band featuring Greta with The Free Me Horns e i Terminal VV Blues Band. Tre band dalla grande storia, assai attive nel territorio capitolino e nazionale che si alterneranno su questo palcoscenico per una sera consacrato al Blues.

MARDIO DONATONE TRIO: Artista poliedrico e versatile, con alle spalle innumerevoli collaborazioni, Mario Donatone è un pianista/cantante unico nel suo genere. In Italia infatti è uno dei pochi musicisti che ha saputo regalare una dimensione artistica a questo tipo di approccio che negli Stati Uniti ha, invece, una lunga tradizione artistica con il Jazz, il Blues ed il Soul. E’ uno dei pochi a sapersi muovere in quel territorio definito “crossover” all’interno del quale si fondono i linguaggi di diverse dimensioni musicali. In questa occasione speciale Mario Donatone sarà in concerto alla testa di un trio completato da Angelo Cascarano (guitar/bass/vocals) e Giò Bosco alla voce per un viaggio verso la tradizione Blues, Funky e Jazz dei più grandi musicisti d’oltreoceano. Un’immersione profonda verso l’America con un repertorio che spazia tra il soul-jazz di musicisti come Herbie Hancock e Horace Silver e classici di blues appartenenti ad artisti come Ray Charles, B.B. King, Neville Brotherse riportati nella loro dimensione più “roots” e swingante.

JONA’S BLUES BAND featuring GRETA with THE FREE ME HORNS: La Jona’s Blues Band è nata nel 1985 a Roma. Da oltre 30 anni è presente sulla scena musicale blues accompagnando cantanti americani come Harold Bradley, Shawn Logan, Herbie Goins, Chicago Beau. Ha all’attivo 2 cd per la Sifare Records a cui collaborano Fulvio Tomaino, Mario Insenga (Blue Stuff), Renzo Arbore, Carlo Verdone, Stefano Sabatini, Michael Supnick, Eric Daniel, Mario Donatone, Marco Meucci e molti altri. Il cd “Jona’s meets Jones” realizzato in collaborazione con il bluesman di Chicago, Fernando Jones è stato recensito in Italia da IL BLUES, Chitarre, viene regolarmente trasmesso da radio statunitensi ed è stato per mesi nella top list della trasmissione radio CATFISH BLUES di Edoardo Fassio (Radio Flash). Per l’occasione del festival a I Pini Spettinati la band si presenta con diversi ospiti speciali come Angelo Auciello (chitarra e voce), la giovane e talentuosa GRETA alla voce, la sezione Fiati dei FREE ME HORNS (Chiara Rossini sax, Giacomo Lomonaco tromba, Teodorico Zurlo Trombone) in un repertorio che omaggia il Blues classico ed alcune delle migliori interpreti della Soul music.

TERMINAL VV, band romana nata nel 2012, esprime un sound che spazia dal Chicago Blues al songwriting di Tom Waits, passando per un blues elettrificato con accenti che mescolano il traditional all’eclettico. Un repertorio che affianca al più solido blues influenze di matrice più selvaggia, provenienti dal retroterra musicale di ognuno dei suoi componenti. La band ha ormai all’attivo una solida esperienza live nei club più conosciuti della Capitale e nel resto della Penisola, numerose partecipazioni in molti blues festival nazionali, nonché collaborazioni con artisti di fama internazionale quali: Eric “Guitar” Davis (USA), Luca Giordano, Quique Gomez (Spain), Kyla Brox (UK), Breezy Rodio (USA), Linda Valori, Stephanie Ocèan Ghizzoni, Martin ed Alberto Bourguez (Argentina) ed altri.

Pinispettinati

via Campo Barbarico, 80

Inizio concerto ore 21:30

Contributo Soci € 10 compresa 1^ consumazione da bere.

Rinnovo tessera annuale promo concerto €2.

Anticipare cortesemente i propri dati alla mail: pinispettinati@gmail.com

Buffet su prenotazione

Mario Donatone Trio

Mario Donatone, voce e chitarra

Giovanna Bosco, voce e percussioni

Angelo Cascarano, basso – chiarra – voce

Jona’s Blues Band

Gianni Franchi, basso elettrico e voce

Ranieri De Luca, batteria

Marco Corteggiani, armonica e voce

Francesco Lattanzio, tastiere

Luca Casagrande, chitarra (guest)

Daniele Marcante, chitarra

Chiara Rossini, sax tenore

Giacomo Lomonaco, tromba

Teodorico Zurlo, Trombone

Greta, Voce

Terminal VV

Alberto Travarelli, Voce

Pierdomenico Luzi, Keys

Gianfelice Imperi, chitarra

Corrado Giacomelli, basso

Claudio Renzi, batteria