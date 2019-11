Pinispettinati presenta Arte in Musica: mostra di Lamberto Trombetta e live di Anima Nuda e PFC Band

Una serata tra arte e musica domenica 17 novembre 2019 presso i Pinispettinati con la mostra dell’artista Lamberto Trombetta e i due concerti live delle band PFC ed Anima Nuda. Una giornata diversa, dunque, tra pittura, concerti rock e un vero e proprio melting pot culturale.

Lamberto Trombetta è nato a Lanuvio, in provincia di Roma, il 13 agosto del 1955. Autodidatta, ha iniziato il suo percorso artistico nel 2003, sperimentando varie tecniche, dalle polveri, ai pigmenti, agli smalti fino all’olio.

La sua ricerca, sempre più profonda nel tempo, è partita dal bisogno di manifestare il suo mondo interiore, e la tela è stata il mezzo migliore per andare verso la completezza dell’essere: non più frammenti, ma tutte le emozioni che convivono armoniosamente, integrazione.

Artista coraggioso in quanto originale, autentico, non omologato, mai ripetitivo anche nella tavolozza e negli sfondi a volte eleganti, altre eterei, corposi e vellutati, sempre in sintonia con lo stato d’animo dominante.

Gli Anima Nuda saranno protagonisti di una performance in elettrico e acustico, rivisitando brani che hanno contribuito a scrivere la storia della musica pop/rock nazionale ed internazionale. Per l’occasione la band si presenterà con 2 chitarre acustiche, un basso elettrico un cajon 2 vocalist che si aggiungono ai 2 chitarristi formando così in quartetto vocale entusiasmante.

Una band che vanta più di 200 serate dalla sua nascita avvenuta circa 15 anni fa.

I PFC sono una band composta da musicisti con all’attivo diverse esperienze in altre line-up attive in territorio capitolino. Una formazione consolidata, con all’attivo tante esperienze live, che si caratterizza per un sound essenziale dalle tinte rock vintage.

In questa domenica di novembre i PFC saranno alle prese con un repertorio che spazia fra i più grandi successi degli anni ’60, ’70 e ’80, con brani dei Rolling Stones e dei Beatles, ma spaziando tra i Kings, gli Steppenwolf, i Doors e David Bowie. Tutto in chiave rigorosamente rock!

Comunicazione riservata ai soci

Domenica 17 novembre Arte in Musica

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Inizio mostra ore 18:30

Inizio live ore 20:00

per info costi chiamare

E ai numeri 3348337356 / 3939954899

oppure alla mail: pinispettinati@gmail.com

Buffet su prenotazione dalle 19:30 alle 21:30

ingresso riservato ai soci quota annuale tessera 2020 €2.