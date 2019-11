Pinispettinati presenta Good Times Disco Music: Just4Fun in concerto

Si torna a ballare sul legno dei Pinispettinati con “Good Times Disco Music”, serata dedicata alla musica dance anni ’70 e ’80 che propone i migliori DJ del territorio nazionale e le migliori band capitoline.

Sabato 23 novembre su questo palcoscenico l’appuntamento è con Just4fun: la formazione propone un vasto repertorio Dance e Pop, che spazia dagli anni 70 ad oggi, annoverando dai classici della musica internazionale da ascolto, alle principali hit dance, passando per il pop italiano.

Caratteristiche fondamentali della band sono gli arrangiamenti e le sonorità moderne, di supporto a una voce solista dal timbro “black”, estremamente versatile e raffinata.

Il gruppo si è esibito nel corso degli anni in vari locali della capitale proponendo il suo vasto repertorio anche in discoteche, matrimoni, eventi privati e convention aziendali in tutta Italia. I Just4Fun vi aspettano con il loro repertorio in continua evoluzione, per una serata di divertimento assicurato

Comunicazione riservata ai soci

Pinispettinati

Via Campo Barbarico 80

Apertura ore 20:30

inizio serata ore 22:00

Ingresso riservato ai soci

Per info sui costi rivolgersi a:

3348337356 / 3939954899

anticipare dati per rinnovo tesseramento annuale alla mail:

pinispettinati@gmail.com quota €2

parcheggio supplementare gratuito di fronte al circolo