Premio Contemporary Rome Art Vol1 II Edizione

Premio #Contemporary Rome Art VOL.1

Mostra Internazionale Arte Contemporanea

II Edizione 2019/2020

Si svolgerà nella prestigiosa sede di PALAZZO VELLI EXPO, il 15.16.17 Novembre 2019, nel cuore di Roma la Mostra Collettiva Premio Contemporary Rome Art Vol.1.

#Contemporary é un progetto presentato alla quarta Ed. del Rome Art Week 2019: la Mostra collettiva, ideata e curata dallo storico dell’ arte Ilaria Giacobbi, mette in luce il fermento artistico contemporaneo ma, al contempo, risulta essere un’ indagine socio-antropologica dell’ arte, concepita come riflesso/manifesto della sua epoca.

Inserita nella II Edizione del progetto Premio Contemporary Rome Art guarda all’arte come strumento di liberazione, di manifestazione e di creazione e ci racconta del nostro tempo e sul nostro tempo, essendo una ricostruzione consapevole che persegue una lettura socio-antropologica. Le opere, che le daranno la vita, sono state scelte per essere esposte insieme nello spazio e nel tempo del Palazzo Velli dove saranno accostate tra di loro con visionaria arte, la con l’obiettivo di comporre una sinfonia di opere, una macro-opera-mostra sull’arte contemporanea.

Il progetto è una chiamata alle arti per artisti disposti ad andare oltre la mera esposizione e diventare parte dell’atto di ri-creazione collettiva e consapevole del nuovo mondo, di cui parlano nelle loro opere o in maniera esplicita o attraverso la contestazione del vecchio.

L’artista-curatore, con il suo occhio di osservatore partecipante, dirige sapientemente i lavori di edificazione di un’opera di opere che, come tasselli di un mosaico, vengono sapientemente accostati insieme, perché si sa che la libertà si raggiunge attraverso l’unione.

Artisti italiani e internazionali si “confrontano” e, attraverso discipline artistiche diverse, raccontano uno spaccato della nostra società, si pongono come occhio indagatore, osservano, annotano, scrivono.. rappresentare il FENOMENO (ma anche il NUMENO), tradotto con il linguaggio universale dell’ Arte.

Artisti: Antonella Sorrentino, Verdiana Ranieri, Flavio Pucci, Andrea Gulli, Cristina Smeraldi, Giuseppina Bacci, Miriam Modena, Davide Sertorelli, Gennaro De Luca, Fabiola Medici, Mamhoud ElKouriny, Martina Cervellin, Roberta Petrone, Mandisa Baptiste, Veronica Coltellacci, Jasmine Di Benedetto, Emiliano Martucci, Massimo Nobile, Ugo Paglia, Francesco Murgia, Simona Correnti, Daniele Ruffini, Maurizio Bellinzas, Riccardo Pagano, Tiziana Rinaldi Giacometti, Alessandra Mercurio, Edoardo Gaudieri

Curatore: Dott.ssa Ilaria Giacobbi

Testo critico: Ilaria Giacobbi, Jasmine Di Benedetto

Intervengono:

Prof. Andrea Felice docente di Produzioni Cinematografiche con animazione e SFX presso il Corso di Laurea in Scienza e Tecnologia per i Media, all’Università “Tor Vergata” di Roma e di Scenografia Cinematograficapresso il Corso di laurea Magistrale Mcu e in Architettura – Interni e Allestimenti, all’ Università “La Sapienza” di Roma.

Dott.ssa Jasmine Di Benedetto, Storico, Etno – Antropologo

Mokodu Fall, artista & designer

Vernissage 15.11.2019 start to 7.00 PM

16.11.2019 2.00 / 10.00 PM

17.11.2019 2.00 / 7.00 PM

In collaborazione con Arte24 & Unique Exclusive Italian Lux

IL ROME ART WEEK

È UN EVENTO CHE SI SVOLGE:

Col Patrocinio di:

MIBAC – Regione Lazio – Comune di Roma – Assessorato alla crescita culturale – Unione Internazionale degli Istituti di Archelogia Storia e Storia dell’ Arte in Roma – Sapienza Università di Roma – Confesercenti Roma – Assoturismo Roma – AssoHotel Roma – Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali