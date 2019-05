Presentazione del Libro \"Dialoghi con Pì. Storie di mare, migranti e non solo\"

Non un romanzo, non un saggio, non una raccolta di articoli. I Dialoghi con Pì costituiscono un fitto, intenso ed ininterrotto colloquio con la figlia venticinquenne, Simona da sempre detta Pì, che da poco è entrata nel mondo del lavoro con un suo piccolo e magico Bistrot, appunto chiamato l’ “Officina di Pì”, luogo dove tutto è possibile e tutto può fantasticamente accadere.

Alla sua piccola Pì l’autore narra nuove favole, racconta episodi della propria adolescenza vissuta in un mondo lontano più nel ricordo che nel tempo, descrive le esperienze vissute sulle navi della Marina Militare.

Nei dialoghi che legano i vari brani padre e figlia discutono, commentano, a volte litigano e altre volte tacciono, ma sempre comprendendosi a vicenda.