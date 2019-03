Presentazione del Romanzo e del Progetto

‘L’Alfabeto delle Stelle’

di Massimiliano e Pier Paolo Di Mino

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 28 marzo, ore 17, Sala 1

Insieme agli autori interverrà Paolo Di Paolo, letture di Gerardo Cauti

UNA RICOSTRUZIONE POETICAMENTE ESATTA DI QUELLA CHE SAREBBE

POTUTA ESSERE LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE DI TUTTI I TEMPI: L’IMPRESA FIUMANA DI D’ANNUNZIO

Una terra meravigliosa e ribelle sceglie la strada dell’insurrezione, con un poeta a capo della rivolta e un manipolo di anarchici, avventurieri e arditi pronti ad accorrere per sostenere rivendicazioni che parlano di giustizia e libertà. Questa è Fiume all’indomani della Prima Guerra Mondiale.

Per molti un esempio da seguire ma, per il governo italiano, soltanto uno scandalo da sopprimere il prima possibile. In attesa che l’esercito dei Savoia compia il suo dovere, una con¬giura internazionale ordisce un piano per attentare alla vita di Gabriele d’Annunzio, il cui esecutore è Italo Serra, un ufficiale specializzato in missioni coperte