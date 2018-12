Presentazione della raccolta di racconti “Perché no? E altre storie” di Vanni Picecco, L\'Eurdita edizioni

Sabato 1 dicembre 2018, ore 18:30, in Via Alberico II n. 37, il Circolo letterario Bel-Ami Vi invita alla prima presentazione della raccolta di racconti di Vanni Picecco “Perchè no? E altre storie”, L’Erudita Edizioni.

Interverranno alla presentazione per dialogare e discutere i temi affrontati nel libro, composto da 6 intensi racconti: L’Erudita Edizioni e l’autore. La presentazione sarà moderata da Filippo Spatafora, redattore e scrittore.

Le letture dei brani saranno affidate alla voce e all’interpretazione dell’attore Guido Lamonaca.

LA RACCOLTA

L’opera edita da L’Erudita edizioni porta con sé quattro parole fondamentali che si rincorrono per tutta la raccolta: amori, rifiuti, fantasmi, spiragli. E’ formata da 6 racconti, i cui primi tre costituiscono una sorta di trilogia; la vicenda è la stessa, ma in ciascuno di questi viene narrata seguendo un differente personaggio. La storia ha inizio nel momento in cui un uomo riceve una telefonata.

I successivi due racconti presentano i temi della crisi creativa di uno scrittore e il rapporto con il mondo dell’editoria per poi passare al genere tra il giallo e il fantasy del quinto racconto con una forte denuncia verso i media e l’attenzione morbosa del pubblico odierno per i fatti di cornaca.

Il racconto conclusivo, più breve degli altri, è ambientato in due diversi momenti di un futuro allucinante; contiene aspre considerazioni sia sullo stato di degrado della città di Roma e sulla politica. Un lavoro dai toni satirici e garbato, ma solo nella forma.

L’AUTORE

Vanni Picecco, romano, laureato in giurisprudenza ha lavorato per quarant’anni nel comparto bancario. Con la Robin edizioni ha pubblicato le sue 2 opere precedenti Il banco delle autorità e Il vento e i fili d’erba.

SEGUIRA’ APERITIVO

Costo della serata

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Consigliata la prenotazione

Dove e Quando

Via Alberico II, 37 (zona Prati – Metro Lepanto), C/o Associazione Oroincentri)

Sabato 1 dicembre 2018 – ore 18:30

Informazioni e prenotazioni

eventi@bellami.it