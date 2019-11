Presentazione silloge poetica “La scorza delle parole” di Alessandra Carnovale

Martedì 12 novembre alle ore 19 Vi invitiamo alla presentazione della silloge poetica “La scorza delle parole” (Eretica edizioni) di Alessandra Carnovale.

Fetali, giacevamo

in urne di pietra

tra frammenti

urlanti

di vetro

Una serata all’insegna della poesia con la performance dal vivo di Amedeo Morrone, che ha musicato la coinvolgente poesia “Cassandra” dell’autrice.

Assieme ai relatori capiremo come si compone una musica partendo da un testo così suggestivo e come si riesce a fondere due realtà così diverse, ma allo stesso tempo così uguali per creare una perfetta armonia tra musica e parole.

Le letture delle poesia saranno affidate all’autrice stessa, la sola che possa profondamente interpretare la sua opera.

Durante il brindisi al termine della presentazione, l’autrice sarà disponibile al firmacopie postvendita.

L’OPERA: Questa raccolta intende andare oltre le mistificazioni del senso comune per riscoprire, tolta la patina che pretende di abbellire ogni cosa, come il succo asprigno di un limone, una volta tolta la buccia, la realtà bruta della vita e i suoi drammatici rapporti di forza.

Un viaggio all’interno di un universo costellato di rivisitazioni del mito, una Terra arida e capricciosa, amori sfuggenti o sfortunati, un dio che si dà alla macchia, una contemporaneità fatta di uffici-prigioni e barconi affondati, masse umane che si muovono alla cieca in cerca di “una felicità che non c’è”, case diroccate e dove il miglior amico altri non è che un medicinale. Unico antidoto ai mali del mondo: l’ironia dell’autrice, che di tanto in tanto fa capolino dai testi.