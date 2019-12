Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio

Civita di Bagnoregio, ecco dove è custodito lo spirito più vero del Natale. Nei giorni 26, 28 e 29dicembre2019 e 1, 4, 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore 16,30 alle ore 19,00, quello che è considerato dalla stampa nazionale e internazionale uno dei borghi più suggestivi d’Italia rinnoverà una magia capace di attirare decine di migliaia di persone ogni anno: il Presepe Vivente.

L’organizzazione sarà curata per il quinto anno consecutivo dal Comitato Locale Croce Rossa Italiana di Bagnoregio e Lubriano, con il patrocinio del Comune di Bagnoregio.

L’obiettivo della Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnoregio e Lubriano è poter acquistare un quad cabinato per consentire la visita alle persone con disabilità allo splendido borgo di Civita di Bagnoregio.

L’antico borgo offre un’ambientazione unica che riproduce un paesaggio non comune e dove il tempo sembra essersi fermato. Passaggio obbligato è un ponte, sospeso nel vuoto e circondato dal panorama mozzafiato della Valle dei Calanchi.

Quindi l’accesso all’antico paese, costruito su uno sperono tufaceo, e la sensazione viva di essere andati indietro nel tempo. Scene diverse che, come in un mosaico, ricostruiscono i giorni della nascita di Gesù. Il suq arabo, il castrum romano, Erode, le residenze nobiliari, la tribù beduina, gli artigiani al lavoro, i magi, i pastori, il lazzaretto e naturalmente la Natività. Un intreccio di colori, emozioni, bellezza.

La più antica tradizione del Natale cristiano si sposa mirabilmente con l’ambientazione unica di Civita. La sera, quando cala il sole e il Presepe Vivente ha inizio, il calore dei fuochi si somma alla suggestiva illuminazione dell’abitato che, per l’occasione, indossa il suo vestito più bello per regalare un effetto straordinario. Un’irrinunciabile occasione per vivere un evento straordinario e assolutamente unico nel suo genere.