Tutto pronto per la terza edizione di Roma Map Fair

Dopo la grande partecipazione in termini di pubblico e di espositori della prime due edizioni, ritorna anche per il 2019 “Roma Map Fair”, la mostra mercato specializzata, dedicata alla cartografia, agli atlanti, ai libri di viaggio ed alla vedutistica nella stampa antica.

La III edizione di Roma Map Fair – evento internazionale che vedrà la partecipazione di espositori da tutta Italia, ma anche da Germania, Francia, Cipro e dalla lontana Australia – si svolgerà nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 settembre 2019 presso Finarte, negli antichi saloni di Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli a Roma.

L’ingresso è libero, per consentire la più ampia partecipazione di pubblico. Orari di apertura: venerdì 27 Settembre, vernissage: 17.00 – 21.00; Sabato 28 Settembre no stop 10.00 – 20.00. Roma Map Fair 2019 sarà arricchita da una speciale Mostra sui libri antichi e curiosità dello Stato Pontificio.

L’organizzazione di Roma Map Fair si deve allo Studio Bibliografico Morghen guidato dall’esperto Gabriele Barbone. “La mostra nasce come momento di incontro e di raccordo tra espositori e collezionisti – spiega l’organizzatore – per rispondere al crescente interesse di appassionati, studiosi, collezionisti ed operatori del settore. Dopo la positiva esperienza di due edizioni di Napoli Map Fair, che ha visto migliaia di visitatori in pochi giorni, intendiamo proporre la terza iniziativa espositiva anche nella Capitale. C’è grande attesa, già da tempo e stiamo riscontrando un grande interesse”.

IN MOSTRA UN’ANTICA E RARA MAPPA DI ROMA DEL ‘600

C’è l’urbe romana come poteva apparire nel Seicento nella “Nuova pianta di Roma presente con i disegni e nomi delle Chiese, Palazzi, Edificii, Piazze, Strade, Fortificationi, et altre cose aggiunte disegnata et intagliata da Matteo Gregorio de Rossi”. Stampata a Roma nel 1773, l’incisione originale su rame impressa su nove fogli anticamente uniti (misura totale di cm. 109×129,5 più ampi margini bianchi). È molto rara. La pianta è stata pubblicata per la prima volta nel 1668 ed è quindi ancora più antica, nella configurazione urbanistica che offre, della più nota e di maggior successo grande pianta del Falda, datata 1676.

Quella di Roma Map Fair è la quinta ed ultima impressione conosciuta, edita per cura di Carlo Losi e basata sulla raffigurazione della città proposta già nella terza edizione della pianta (successiva al 1695), con la sola modifica dello stemma papale presente entro cartiglio nell’angolo superiore destro (da quello di Clemente IX nel 1668 e nel 1680, passando per quello di Innocenzo XI della terza edizione, per finire con quello di Innocenzo XIII rappresentato nel 1723 e nel 1773).

ROMA MAP FAIR NEGLI SPAZI DI FINARTE A PALAZZO ODESCALCHI

Quanto mai prestigiosa la location, all’interno del Palazzo Odescalchi, un grande edificio nobiliare realizzato nel Quattrocento che ospita al suo interno il celebre dipinto di Caravaggio la “Conversione di San Paolo”. In maniera coerente, Roma Map Fair viene allestita in un’ala dell’antica dimora che fu dei Colonna e dei Chigi, dove ha sede Finarte, la prima Casa d’Aste di Roma, un nome a cui rivolgersi per l’acquisto o la vendita di opere di pregio e che ha fatto la storia del collezionismo della Capitale.

DUE PARTNERSHIP PRESTIGIOSE PER ROMA MAP FAIR

Forte dei grandi numeri – espositori, visitatori, contatti facebook – la mostra è pronta quindi a replicare il successo della due precedenti edizioni, che tanta eco hanno avuto anche sulla stampa. A giudicare dalle richieste, sia in riferimento agli espositori, una ventina tra i maggiori del settore, che per quanto riguarda il grande pubblico dei collezionisti, si prevede un grande afflusso. La fiera vanta anche partnership importanti come AbeBooks.it, il marketplace di riferimento per gli appassionati di libri e collezionismo cartaceo (mappe, stampe, vedute e rarità bibliografiche) e Maremagnum.com, nato nel 1995 con l’intento di promuovere il libro antico in rete e considerato oggi il più importante sito italiano per la ricerca di libri antichi, usati, introvabili e fuori catalogo.

Info – 349/ 0609014 – Fb romamapfair – www.romamapfair.com – info@romamapfair.com