PROVE APERTE – Ialsaxophone Ensemble

Musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana. Si riunisce tutte le settimane sotto la guida di Gianni Oddi storico saxofonista dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai per approfondire e sperimentare nuove partiture e per affinare vari aspetti solistici ed interpretativi della storia del jazz e non solo.

L’Associazione Musicale Eschilo, nella Salauno ospiterà per una serata uno di questi incontri. Sarà occasione riservata ai soci per conoscere da vicino gli aspetti didattici di una prova, con un organico numeroso, sotto la guida di un musicista di fama internazionale, quale il M° Oddi.

link evento:

https://www.facebook.com/events/2227470690624464/

L’ingresso è riservato ai soci

€15,00 tessera (con consumazione di benvenuto)

prenotazioni alla prova 3928181006