Radical Gipsy feat. Luca Velotti in concerto al Cahrity Café

I Radical Gipsy, si sono formati a Roma nel 2012, con un preciso orientamento verso le sonorità del jazz manouche tradizionale inaugurato da Django Reinhardt.

Il loro percorso si è sviluppato tra i Club romani e i Festival (Roma Jazz Festival, Atina Jazz Festival, Anagni Jazz Festival, Time in Jazz, ecc), con importanti collaborazioni tra cui spicca quella con il fisarmonicista francese Ludovic Beier e il violinista Florin Niculescu. In quest’occasione saranno in quartetto con il grande clarinettista Luca Velotti, special guest d’eccezione.

Via Panisperna 68

Inizio concerti ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Line-up

Daniele Gai, Chitarra & Voce

Gabriele Giovannini, Chitarra Solista

Giulio Ciani, Contrabbasso

Special Guest Luca Velotti, Clarinetto