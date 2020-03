Raquel SILVA JOLY “Chansonnier“ #inspirationalwomen

RAQUEL SILVA JOLY

Chansonnier

Il progetto “Chansonnier” nasce agli inizi del 2015 per recuperare e valorizzare quella preziosa risorsa culturale costituita dal repertorio delle “chansons” francesi in auge dagli anni ’40 fino agli anni ’70, molte delle quali, per la loro bellezza e intensità, nel tempo sono divenute famose in Italia e nel mondo.

Si parte da Charles Trenet – con il quale la “chanson” delle origini ( la c.d. “chanson canaille” che nacque nel 1700) si veste di modernità. Si ripercorrono quindi le tappe evolutive di questo affascinante genere musicale passando per le struggenti e indimenticabili “chansons” di Edith Piaf, Juliette Greco, Françoise Hardy, Dalida, Sacha Distel.

Brani spensierati ma spesso anche permeati di tristezza e dolore, allorquando si parla di miseria, prostituzione o di violenza nelle terre naziste, dove nel 1943 Trenet con Édith Piaf era andato a cantare per i francesi deportati. Lasciarsi rapire da questi capolavori, come ne sono stati rapiti i musicisti che aderiscono al progetto, vuol dire innamorarsene e perdersi.

Raquel Silva Joly – già nota da tempo al pubblico internazionale per essere una delle più appassionate interpreti moderne della bossa nova – propone i propri arrangiamenti personalizzati per voce e chitarra di alcuni dei brani più significativi di questo coinvolgente repertorio, incisi in gran parte nel suo ultimo CD “”La chanson française 1940 – 1980″” (dicembre 2019). Raquel è accompagnata dalla fisarmonica di Claudio Recchia e dalla batteria di Giuseppe Arnetta.