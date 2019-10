RICCARDO BISEO – LAURA SCIOCCHETTI

History of jazz

La calda voce di Laura Sciocchetti e la maestria del pianista Riccardo Biseo, formazione consolidata da anni sulle scene romane, vi guideranno attraverso un viaggio nei temi dei brani che hanno segnato la tradizione jazzistica dalla sua nascita, nell’ atmosfera del pianoforte e voce che offrirà alle melodie la loro purezza e fascino primordiale, Ellington, Gershwin, Porter Rodgers Jobim come non li avete mai sentiti!

Laura Sciocchetti – voce

Riccardo Biseo: pianoforte

***