Riccardo Dottori, Giorgio De Chirico. Immagini metafisiche

Mercoledì, 8 maggio, alle ore 18:00, presso la libreria PdE BookStore. Via Milano 15\17, in Roma, verrà presentato il libro Giorgio De Chirico.

Immagini Metafisiche, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, scritto da Riccardo Dottori, professore di Ermeneutica filosofica e filosofia teoretica all’università di Roma TorVergata.

A 40 anni dalla morte di Giorgio De Chirico, pittore della Metafisica, i suoi quadri misteriosi ed enigmatici, ci appaiono nella lettura di Dottori, in una nuova luce, che mostra come nella pittura avvenga quell’unità di poesia e filosofia, grazie alle stimolanti letture filosofiche da cui De Chirico prese spunto, in particolare Schopenhauer e Nietzsche.

Il volume offre una approfondita indagine del significato dei quadri e la ricostruzione storica delle fonti filosofiche a cui attinse il pittore, offrendo ai lettori un interessante itinerario culturale al termine del quale scopriranno come l’opera d’arte e il pensare siano molto più vicini e legati di quanto si possa credere.

Presiederanno alla presentazione, il Prof. Paolo Picozza, presidente della Fondazione Giorgio e Isa De Chirico, Pietro Montani, Prof. Onorario di Estetica all’Università La Sapienza di Roma, Stefano Gallo, Prof. di Storia dell’arte contemporanea all’Università TorVergata di Roma, Tonino Vannugli, Prof. di Storia dell’arte contemporanea, dell’Università del Piemonte orientale.

Ingresso libero