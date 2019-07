Riccardo Mei canta Frank Sinatra! With Bixie Big Band in concerto a Village Celimontana

Sabato 3 agosto Riccardo Mei interpreterà al Village Celmontana i grandi successi di Frank Sinatra, accompagnato in questa occasione dalla Bixie Band diretta da Carlo Capobianchi.

Nel 1989 viene pubblicato il primo disco di Riccardo Mei “My funny Valentine”, con Amedeo Tommasi Marco Fratini e Roberto Gatto, Philology “Young Blood” Da allora inizia a cantare nei jazz club di Roma, Alexanderplatz, St Louis, Alpheus, e a collaborare con i migliori musicisti e orchestr in giro per l’Italia. Il suo secondo CD “Witchcraft”, con l’ospite Richie Cole sassofonista collaboratore di Manhattan Transfer Eddie Jefferson e Mark Murphy, viene pubblicato dalla Philology nel 1997 e riscuote grandi consensi.

Nel 2006 esce il suo terzo cd, “A lot of livin’ to do” un lavoro sofisticato con arrangiamenti di Marcello Rosa e Massimo Pirone, e una grande formazione, con Fabrizio Bosso, la ritmica degli High Five, e tanti ospiti prestigiosi, da Bill Watrous a Dino Piana a tanti altri nomi del jazz italiano

Attore e cantante, è ormai da oltre vent’anni tra le voci più amate della televisione italiana: Kilimangiaro, Freedom, Correva l’anno, La Grande Storia, Superquark, National Geographic, Geo & Geo, Gaia, Quarto Grado. Ha interpretato i grandi autori della letteratura mondiale nelle Short Stories (Repubblica-L’Espresso) e interpreta tanti audiolibri di romanzi per Audible, Mondadori, Giunti e altri.

Oltre a concerti e progetti musicali con il suo Quintetto, Riccardo si è distinto per interpretare come nessun altro il repertorio di Sinatra, e delle canzoni che hanno fatto la storia del Jazz. Ama cantare con le Big Band, e ha lavorato, con varie orchestre: Young Art Jazz Ensemble (YAJE) diretta da Mario Corvini, The Swingeres Orchestra, di Delio Barone, The Italian Big Band di Marco Renzi.

La Bixi Big Band, una delle più longeve d’Italia e con oltre 200 concerti negli ultimi anni, nata nel 1999, composta da professionisti sotto la direzione musicale del Maestro Carlo Capobianchi si è esibita in concerti che hanno ricevuto gli apprezzamenti da parte di noti musicisti quali Lino Patruno, Carlo Loffredo e Renzo Arbore. Da alcuni mesi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri spettacoli, alla voce, Antonella Elia.

Ha maturato una notevole esperienza concertistica esibendosi al “Festival Jazz” di Villa Celimontana in Roma, “Roma Hot Summit”, “Brutium jazz festival”, Jazz Festival di Bocchignano, Swing Festival al Parco Egeria, Monte Compatri in Jazz, Policoro in Swing Festival, Formello Jazz Festival, Roma Jazz Festival, Roma Lindy Exchange, Pescara Swing Festival e presso noti locali e jazz club della Capitale quali Zanussi Dancing, Pinispettinati, New Orléans Café , Saxofone Café, Fonclea, Cotton Club, Micca Club, The Club, Teatro Centrale Carlsberg, Milonga della Stazione, BeBop, Giardino del Tango, Arca Dancing, Ristorante Casa del Jazz, Music Inn, Gregory’s, Barrio, Teatro Valle, Teatro Torlonia, Vinile, Splendor Parthenopes, Alexander Platz, Festival del Musical e dello Swing al Piper con le più importanti scuole di ballo e musical italiane ed europee, Tip Tap Show al Teatro Carcano, Accademia di Romania, Swing Soda & Rock’n’roll festival, Notte rosa a Fano, Ardea Jazz Festival, Aniene Festival, Satyrus, Teatro Parioli. Dal 2005 al 2017 ha suonato stabilmente al Mahalia Risto Music Club.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 – INIZIO CONCERTO

Riccardo Mei (voce)

Dixie Big Band

Carlo Capobianchi (tromba, direzione),

Igor Marino (sax tenore)

Olimpio Riccardi (sax tenore)

Guglielmo Cetto (sax alto)

Francesco Pafundi (sax alto, soprano)

Lisa Rogai (sax baritono)

Alessio Di Benedetto, Lorenzo Soriano (tromba)

Vincenzo Ierace, Luca Vesperini (trombone)

Alberto Lattuada (pianoforte)

Marco Cataldi (chitarra)

Marco Rizzuto (contrabbasso)

Paolo Bax (batteria)