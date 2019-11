Roberto BACHI “ Le mie mani – Anteprima DISCO

ROBERTO BACHI

Le mie mani.

Un viaggio introspettivo alla ricerca degli stati emozionali più intimi del pianista romano.

Il prodotto delle sue mani come frutti della terra. Le nuove composizioni.

Roberto Bachi al piano

Gigi Rossi al contrabbasso

Mauro Salvatore alla batteria.

Roberto Bachi. Nato a Roma, pianista, compositore e arrangiatore. Scopre una forte attrazione per il jazz sin dall’adolescenza. Studia con il M° Ungureanu e presso il St Louis. Si perfeziona con Ramberto Ciammarughi.

Ha suonato con molti musicisti: Vittorio Gennari, Charles Davis, Emanuele Cisi, Nico Gori, Massimo Morganti, Simone La Maida, Marco Postacchini, Massimo Manzi, Stefano Bedetti, Daniele Di Gregorio, Andrea Conti, Valerio Scrignoli, Jack Lucchetti, Mauro Mancini, Giacomo Uncini e tanti altri…

Ha registrato quattro dischi con il Vittorio Gennari quartet per la casa discografica Red Records: The sound, Melodies, Italian songs e Blues recentemente pubblicato.

La rivista “Musica jazz” di novembre 2014 gli ha dedicato un’intervista a tutto campo, recensendo l’ultimo disco “Blues” con il Vittorio Gennari quartet.

Gigi Rossi

Gigi Rossi è nato a Roma. Ha studiato contrabbasso con il M° Fernando Grillo. Si è avvicinato al jazz verso la metà degli anni ’70 suonando con diversi solisti italiani e stranieri. Ha suonato e inciso con Bill Smith, Maurizio Giammarco, Charles Davis, Cinzia Gizzi, Olivier Berney, Ole Jorgensen, Jens Sondegaard, Kristian Jorgensen tra gli altri.

Ha collaborato con Radio3 per la quale ha condotto i programmi Domenica musica, Tempi moderni e Radio2 curando la pagina del jazz all’interno del programma Strada facendo.

Mauro Salvatore

Nato a Melfi, è laureato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma in batteria jazz, ha una lunga esperienza con nomi di prestigio come Gigi Proietti, Sergio Caputo, Jim Porto,Dario Rosciglione, Massimo Moriconi, Alfredo Paixao, Irio De Paula, Cinzia Gizzi, Eddy Palermo, Gisela Oliviero, Claudio Gregori in arte Greg e tanti altri. Ha partecipato a molte trasmissioni televisive ed ha inciso diversi cd.

E’ docente di batteria e percussioni. E’ direttore del corso di musica d’insieme presso l’istituto Berardi Nitti.