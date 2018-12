Roberto Tarenzi Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 28 dicembre il jazz torna ancora una volta di scena al Charity Café con il trio del pianista Roberto Tarenzi completato da Matteo Bortone al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria. La band sarà alle prese con “music from the Late 60’s”, un tributo all’ultima grande era del jazz, il postbop. Originals e songs della tradizione americana, per un trio con radici salde nella tradizione ma uno sguardo verso il futuro.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Line-up

Roberto Tarenzi: piano

Matteo Bortone: contrabbasso

Enrico Morello: batteria