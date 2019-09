Rockin Johnny Blues Trio in concerto al Charity Café

Johnny Burgin si guadagna il nome di “The Worldwide West Side Guitar Man” eseguendo fino a 250 spettacoli all’anno in Europa, Giappone e Stati Uniti. Johnny lasciò la Carolina del Sud per Chicago nel 1988 per frequentare l’Università di Chicago, ma finì per frequentare i locali blues del quartiere sul West Side di Chicago.

Tail Dragger, discepolo di Howlin Wolf, diede inizio alla carriera musicale di Johnny, che da qui in poi inizio tournè con leggende del blues come Pinetop Perkins, Sam Lay e Billy Boy Arnold. Oggi Johmmy incide con Delmark e Vizztone e ha 9 album al suo attivo. È stato elogiato dalla Cascade Blues Association per la sua “straordinaria chitarra che suona in puro stile Chicago Blues”, avvicinandolo a grandi artisti del calibro di Otis Rush, Magic Sam e Buddy Guy . È stato nominato per un BMA per il miglior CD Blues tradizionale del 2017 per “Howlin ‘at Greaseland”, un tributo a Howlin’ Wolf.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881

Line-up

Rockin Johnny: voce & chitarra

Marco Di Folco: chitarra

Simone Scifoni: basso synth & batteria