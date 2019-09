Al via venerdì 20 settembre la nona edizione del Roma Creative Contest, il Festival Internazionale di cortometraggi realizzato dalla casa di produzione Image Hunters con la direzione artistica di Brando Bartoleschi, Lorenzo Di Nola, Raffaele Inno e Riccardo Rabacchi.

Il Roma Creative Contest, che vanta come Presidente Onorario il regista Premio Oscar® Giuseppe Tornatore, ha lanciato nel corso degli anni decine di registi italiani, da Gabriele Mainetti a Sydney Sibilla, da Piero Messina a Alessandro Capitani, da Alessio Lauria a Valerio Vestoso e Davide Gentile.

Per la prima volta il Roma Creative Contest si terrà in una nuova location, all’interno degli spazi di “Videocittà – Ex Caserma Guido Reni”