Roma Tap Jam - Monia\'s Rhythm Tap a Village Celimontana: a seguire Gianluca Galvani Swing Quartet

L’unico evento della Capitale dove puoi trovare musica dal vivo, ballerini di Tip Tap e di Swing, cocktail bar e ristorante. La Tap Jam è necessaria quanto lavorare la tecnica o la coreografia perché rientra nell’atto creativo di ogni ballerino/performer.

È quello spazio del lasciarsi andare fondamentale per crescere a livello musicale e interpretativo. Ormai diffusa in tutto il mondo, non c’è festival che non abbia lezioni di improvvisazione e serate dedicate alla Jam.

E’ un momento di condivisione, di divertimento, che dà modo di fare nuove conoscenze, di ampliare il proprio repertorio e di confrontarsi con altre realtà. Aperta a tutti i tappers di ogni età, professionisti e non, per condividere insieme la nostra grande passione per la Tap Dance. “

A seguire il concerto di Gianluca Galvani Swing Quartet: la band propone le più belle melodie dei compositori americani del 900, da George Gershwin a Hoagy Carmichael da Cole Porter a Duke Ellington interpretate dal quartetto Swing di Gianluca Galvani e dalla meravigliosa voce di Letizia Antinori. L’evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.

Ingresso FREE

══════════════════════════════════════

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 21:00 Lezione Primi Passi con Monia’s Rhythm Tap & Elisabetta Ventura

Ore 22:00 circa – Concerto Swing + Roma Tap Jam + Social Lindy Hop

Ore 23:00 circa – Dj set Lalla Hop e Dj Arpad

Line-up Gianluca Galvani Swing Quartet

Gianluca Galvani, cornet

Letizia Antinori, Voce

Paolo Bernardi, piano

Riccardo Colasante, drums