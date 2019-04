Saint Louis Night – Cotton Night Tales al Cotton Club

Le band di giovani artisti del Saint Louis approdano al Cotton Club in una serata tutta dedicata al Jazz. Saliranno sul palco i 4tonight coordinati dal Maestro Claudio Colasazza, i New old Cats e gli Open Vowell del Maestro Luca Bulgarelli.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 21:00

Ingresso 10 euro

CLAUDIO COLASAZZA, PIANO

LUCA BULGARELLI, CONTRABBASSO

4TONIGHT FEAT CLAUDIO COLASAZZA

Serena Ingravallo – Voce

Chiara Castiglione – Voce

Camilla Croci – Voce

Sergio Di Giannuario – Voce

Claudio Colasazza – Piano

Alessandro Iachini – Chitarra

Enrico Laudato – Basso

Agnese Falanga – Batteria

NEW OLD CATS 4ET FEAT LUCA BULGARELLI

Alessandro Abiuso – Chitarra

Agnese Rizzari – Piano

Luca Bulgarelli – Contrabasso

Simone Lanzillotti – Batteria

OPEN VOLWES 4ET FEAT LUCA BULGARELLI

Guillem Ubach Saura – Chitarra

Milena Granci – Piano

Luca Bulgarelli – Contrabasso

Marco Motta – Batteria