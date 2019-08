Samantha Iorio – A Lady in Soul in concerto a Village Celimontana

Dopo aver calcato palchi italiani e stranieri per eccellenza come vocalist al fianco di Mario Biondi, Incognito, Burt Bacharach, Al Jarreau, Jeff Cascaro, Alain Clark, Pino Daniele ed i più grandi Jazzisti Italiani, Samantha Iorio presenta a Roma il suo progetto A Lady In Soul, accompagnata dal trio di Claudio Filippini., Unisce così i virtuosismi Jazz alle intenzioni più intime e soul della sua voce.

Un incontro elegante e raffinato, che farà emozionare. La rivisitazione di brani estremamente noti che hanno segnato la formazione e il percorso professionale della Vocalist: da Burt Bacharach a Incognito, da Pino Daniele ad Anita Baker, autori con cui sia Samantha che Claudio hanno già collaborato in passato durante il loro percorso artistico.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 – INIZIO CONCERTO

Line up:

Samantha Iorio, Voce

Claudio Filippini, Piano

Luca Bulgarelli, Contrabbasso

Marcello Di Leonardo, Batteria