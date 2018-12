SANDEI le domeniche degli Appiccicaticci al Teatro Trastevere

Torna in scena al Teatro Trastevere Sandei, il format teatrale a cura di Tiziano Stori, un doppio appuntamento la domenica sera che prevede due spettacoli con la comicità completamente improvvisata degli Appiccicaticci.

Chi sono gli APPICCICATICCI: La compagnia nasce nel 2004. Come attori, registi, formatori, ottengono subito un grande successo di pubblico e critica soprattutto grazie alla loro peculiarità: i loro spettacoli sono totalmente improvvisati.

Caratterizzano tutti loro lavori in maniera unica, instaurando una fortissima complicità con il pubblico e creando storie originali e irripetibili.

È grazie all’improvvisazione teatrale che vantano molti riconoscimenti in Italia e all’estero.

Cos’è SANDEI: le domeniche degli Appiccicaticci con due spettacoli completamente improvvisati

Gli spettacoli:

ore 21.00 LUIGI

Una Parola, Due attori, 60 minuti

con Tiziano Storti e Giorgio Rosa

Due attori in scena, diverse storie che si intrecciano, si confondo e poi (forse) si incontrano.

Uno spettacolo improvvisato, divertente ed emozionante in cui, a partire da una suggestione del pubblico, due attori daranno vita a personaggi, emozioni e storie apparentemente diverse, lontane, contrastanti, ma che poi si ritroveranno in una linea comune… e che riuscirà a catturare ed emozionare anche lo spettatore più esigente.

Ore 22.15 MARZULLO

Lo spettacolo a notte fonda

Cast a sorpresa

Marzullo è lo spettacolo della notte, il secondo show prima di andare a dormire dove tutto è concesso, tutto è inedito. Uno spettacolo per chi ama far tardi, dove ogni improvvisazione è lecita e dove potete aspettarvi di tutto. Fatevi una domanda, gli Appiccicaticci vi daranno la risposta, improvvisata… ovviamente.

QUANDO: 9 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 14 aprile

UNICO BIGLIETTO A 15€ (oppure scegli solo uno spettacolo a 10€)