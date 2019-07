Saturwave-Sotto il velo di Takoua

Sabato 27 luglio 2019, nell’incantevole cornice di HÉCO a Trastevere, Artwave vi invita al primo talk-aperitivo con la più originale graphic journalist d’Italia: Takoua Ben Mohamed.

Nata in Tunisia nel 1991, Takoua è cresciuta a Roma.

A soli 14 anni ha fondato “Il Fumetto Intercultura” e successivamente ha studiato cinema d’animazione alla Nemo Academy of Digital Arts. Giornalista e scrittrice, è autrice del catalogo “Woman story” ed ha recentemente pubblicato due graphic novel: “Sotto il velo” (2016) e “La Rivoluzione dei Gelsomini” (2018), entrambi editi da Becco Giallo.

Attraverso il fumetto, la giovane artista racconta storie vere a proposito di islamofobia, razzismo, pregiudizi e stereotipi con uno stile ironico e caratterizzato da una calviniana leggerezza. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale Moneygram Award 2016; recentemente è stata ospite di TedxTrevisoSalon, Arti Vive Festival, Trovautore Fiuggi.

Dalle 19.30 alle 20.30 Takoua Ben Mohamed sarà ospite d’onore di Saturwave per un aperitivo/talk letterario condotto da Cristina Cassese, insegnante, specializzata in antropologia e in laboratori didattici su temi afferenti all’intercultura, all’educazione alla relazione di genere e agli stereotipi sull’alterità.