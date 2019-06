Saverio Raimondo, Ivan Talarico, Morgana Giovannetti, Giulia Ananìa per Boni come er Pane

Domenica 16 Giugno, alle ore 20.30 dar Ciriola al Pigneto ospita una nuova puntata di Boni come er pane4: la rassegna di musica, poesia e pane popolare ideata e diretta dalla autrice, poetessa e cantautrice Giulia Ananìa, in collaborazione con Le Civico, per omaggiare i grandi artisti di Roma e la Romanità verace.

Per questo terzo appuntamento di stagione ci saranno tre grandi ospiti: Saverio Raimondo, Ivan Talarico e Morgana Giovanetti. Gli artisti celebreranno l’arte “de fasse ’na bella risata a Roma! ”

Saverio Raimondo è una delle voci più rappresentative nel panorama della stand up comedy italiana : “satiro contemporaneo, metà uomo… e basta, solo metà”, un simbolo positivo di della città di Roma.

Raimondo nel 2009 ha iniziato a fare stand up nelle cantine e nei locali della Capitale coinvolgendo tanti altri artisti, successivamente è arrivato su Comedy Central (canale 128 di Sky) con il programma cult Late night show CCN – Comedy Central News – attualmente in onda tutti i venerdì alle 23 su Netflix con il Satiro Parlante.

Per “Boni come er pane” verranno proiettati nella piazzetta di dar Ciriola alcuni sketch cult di Saverio Raimondo e Giulia Ananìa intervisterà l’artista sul suo rapporto con Roma, con l’arte di ridere e con la cucina romanesca.

Altro ospite della serata sarà il cantautore e poeta onomatopeico Ivan Talarico, un serissimo cultore della risata, amante della logica del paradosso, delle freddure che scaldano il cuore, esperto dell’ingenuità, un infallibile maestro di errori.

Direttamente dal Bagaglino e da Radio Globo arriverà Morgana Giovannetti: imitatrice, regista, attrice, autrice di tormentoni come “Ostia Beach”, “Il pulcino Pio” e reduce da 10 giorni di sold out al Salone Margherita con il suo spettacolo “Morgana contro tutti!”. Morgana in veste della sindaca Virginia Raggi ringrazierà pubblicamente l’attore Michele Botrugno per la sua mostra “Selfie Trash”, ci regalerà alcuni estratti dal suo spettacolo e canterà con Giulia Ananìa.

Per celebrare i maestri “der fasse una risata a Roma”, verranno esposte sulle colonne e le mensole della cucina della Nonna di dar Ciriola alcune opere di Tic Edizioni (la casa editrice nata a Roma che produce le parole magnetiche SCRIPTA MAGNET, le mensole-invisibili e gadget surreali e che ha progettato la Metropolitana impossibile di Roma I HAVE A DREAM).

Sarà presente anche ER CANE!

Dar Ciriola

Via Pausania 2 – Pigneto

Domenica 16 Giugno – ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

Prenotazioni tavoli al numero 06 2170 2636