SENSUABILITY &COMICS: FRANCAMENTE ME NE INFISCHIO

Francamente me ne infischio: un nuovo immaginario di corpi e sensualità è possibile ed è tutto da ridisegnare

La seconda edizione del concorso di fumetti Sensuability & Comics avrà come tema sessualità disabilità e cinema e vedrà anche quest’anno la partecipazione del maestro del fumetto erotico Milo Manara, di Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch e tanti altri artisti.

Roma 4 novembre- Dal 25 ottobre al 15 gennaio 2020 si terrà la seconda edizione del concorso nazionale di fumetti “Sensuability & Comics” rivolto alle fumettiste/i e illustratrici/illustratori esordienti che abbiano compiuto 16 anni ai/alle quali sarà richiesto di realizzare un’illustrazione o un fumetto inediti sul tema della sessualità, disabilità e cinema, avendo come guida il titolo e motto della manifestazione: “Francamente me ne infischio!” la celebre frase del film “Via col Vento” che diventa un grido liberatorio, un invito a piacersi, a essere sensuali, a vivere la sessualità oltre i pregiudizi, oltre l’ossessione di corpi perfetti e performanti.

La sfida contro gli stereotipi legati a disabilità e sessualità, per questa nuova edizione, si fa ancora più ambiziosa e tocca la decima arte.

L’obiettivo del concorso, infatti, è quello di ridisegnare le scene romantiche, erotiche o sensuali di film che hanno fatto la storia del cinema o che abbiano un particolare significato per il/la partecipante, mettendo al centro della scena protagonisti con corpi imperfetti ma estremamente sensuali, che esprimano la bellezza e la potenza della loro diversità.

A giudicare le opere e a decretare i tre vincitori, una giuria d’eccezione presieduta dal maestro Tanino Liberatore e composta da Fabio Magnasciutti, Frida Castelli e Luca Enoch. La premiazione avverrà il 14 febbraio 2020 alla Casa del Cinema di Roma, che ospiterà per un mese la mostra con le opere dei partecipanti e le tavole donate dalle artiste e dagli artisti noti in ambito nazionale e internazionale quali Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch, Stefano Tartarotti, Francesca D’Amato che confermano l’adesione per il secondo anno consecutivo e molti altri.

Il concorso è ormai un tassello fondamentale, del progetto Sensuability, ideato e voluto da Armanda Salvucci, presidente dell’associazione di promozione sociale Nessunotocchimario, con l’obiettivo di abbattere gli stereotipi relativi alla

sessualità e alla disabilità, partendo dal proporre nuovi linguaggi e un nuovo modo di fare cultura attraverso tutte le forme d’arte: dalla cinematografia alla fotografia, alla pittura, alla musica e al fumetto per rappresentare in altro modo la disabilità.

“ Anche in questa seconda edizione- spiega Armanda Salvucci, ideatrice di Sensuability – la nostra sfida è contribuire a diffondere una cultura che rappresenti fisicità differenti attraverso tutti i linguaggi artistici. La scelta di un concorso aperto a tutti significa proprio questo: invitare le persone comuni a riflettere, a rielaborare attraverso un’illustrazione o un fumetto e mettersi in gioco sugli stereotipi legati a questo tema.”

Di solito le persone con disabilità sono rappresentate come vittime o supereroi ed è molto difficile trovare, negli strumenti di comunicazione e a volte nel cinema, scene di vita quotidiane che comprendano anche la sessualità.

Aggiunge Chiara Aliberti, responsabile web e social del progetto -“L’anno scorso sono arrivate moltissime opere, alcune poetiche, ironiche e molto potenti altre raffiguranti una disabilità triste e pietistica. Ci siamo guardate e abbiamo detto “C’è ancora molto lavoro da fare per Sensuability”.

E allora… Ciak, Matite, Azione!

Per maggiori informazioni sul progetto e le modalità di partecipazione al concorso:

Regolamento: https://sensuability.it/2019/10/25/sensuability-comics-francamente-me-ne-infischio/

Contatti

www.sensuability.it

E-mail: info@sensuability.it